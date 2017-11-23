احتفاء فلسطيني بتقدم منتخب فلسطين لكرة القدم على نظيره الإسرائيلي في تصنيف الفيفا

المصدر: د -ب-أ

احتفى الفلسطينيون اليوم الخميس، بتقدم منتخبهم الأول لكرة القدم، على نظيره الإسرائيلي في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأبرزت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) احتلال منتخب فلسطين المركز الـ82 عالميًا، الأفضل في تاريخه، مقابل حلول منتخب إسرائيل في المركز الأـ 98 عالميًا.

وأشارت الوكالة، إلى أن تقدم المنتخب الفلسطيني في تصنيف الفيفا جاء بعد تأهله لبطولة أمم آسيا 2019 في الإمارات، بعد تحقيقه خمسة انتصارات متتالية في مجموعته مع تبقي مباراة أخيرة له.

ونقل الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم الفلسطيني عبر الإنترنت، عن مدرب منتخب فلسطين عبد الناصر بركات تأكيده سعي المنتخب لمواصلة تحقيق الانتصارات؛ لضمان استمرار التقدم في تصنيف الفيفا.

واشتكى الفلسطينيون مرارًا من منع السلطات الإسرائيلية حركة تنقل الرياضيين الفلسطينيين داخل وخارج الأراضي الفلسطينية، وتقييد دخول منتخبات وأندية خارجية للعب في الضفة الغربية.