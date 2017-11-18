هل يتفوق المنتخب الفلسطيني على إسرائيل في تصنيف الفيفا؟

ينتظر الفلسطينيون نتائج تصنيف الفيفا الجديد للمنتخبات العالمية لكرة القدم، حيث من المتوقع أن يقفز المنتخب الفلسطيني قفزة نوعية في التصنيف العالمي للفيفا، محققًا بذلك تقدمًا ملحوظًا تفاجأت به الأوساط الرياضية الإسرائيلية، خصوصًا أنه تفوق بذلك على المنتخب الإسرائيلي.

حيث من المتوقع أن ينتقل من المركز الـ84 إلى المركز 82، وهو المركز الذي يشغله الآن منتخب إسرائيل لكرة القدم، الأمر الذي شغل اهتمامًا ملحوظًا في الأوساط الإسرائيلية الإعلامية.

وأبدت المواقع العبرية، اهتمامًا بتفوَّق المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، على نظيره الإسرائيلي في التصنيف العالمي للفيفا.

حيث ذكر موقع “وان” الرياضي الإسرائيلي، أن المنتخب الفلسطيني الذي يلعب في آسيا شهد ارتفاعًا مفاجئًا في التصنيف العالمي، في الآونة الأخيرة، متوقعًا انخفاض ​​ترتيب المنتخب الإسرائيلي إلى المرتبة 98 على مستوى العالم، بعد أن كان في المركز الـ82، وهو أدنى مستوى له خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، في حين يرتقي المنتخب الفلسطيني للمركز 84 عالميًّا.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أنه سيتم نشر تصنيف الفيفا، أواخر الشهر الحالي، ولأول مرة في التاريخ يتفوّق منتخب فلسطين على المنتخب الإسرائيلي، وبهذا سيكون أقل ترتيب للفريق الإسرائيلي منذ انضمامه إلى الرابطة في أوائل التسعينيات.

وحقق المنتخب الفلسطيني نتائج جيدة في الفترة الأخيرة، حيث نجح في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2019، التي ستقام في الإمارات العربية.

بينما في المقابل، فشل المنتخب الإسرائيلي فشلا ذريعًا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم، التي تستضيفها روسيا، لأول مرة في تاريخها، في الفترة ما بين (14 يونيو/حزيران و15 يوليو/تموز 2018).

وكانت النتائج اللافتة التي حققها لاعبو المنتخب الفلسطيني، خلال الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2019، وحجز بطاقة التأهل إلى البطولة القارية، ساهمت في صعود المنتخب إلى المركز 84 في التصنيف العالمي لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وقد كان لفوز فلسطين على بوتان في الجولة الرابعة ضمن تصفيات كأس آسيا 2019 بنتيجة ساحقة (10-0)، الأثر الكبير في القفزة التي حققها المنتخب الفلسطيني، بعدما حصد 318 نقطة من هذا الفوز الشهر الماضي، ليصعد سبعة مراكز، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي في المجموعة الرابعة من التصفيات، ليضمن تأهله مبكرًا إلى الإمارات 2019.