بالفيديو.. الاحتفالات تعم أرجاء المغرب فرحة بالتأهل لمونديال روسيا

خرج الآلاف من المواطنين المغاربة في جل ربوع المملكة، مساء السبت، للاحتفال بتأهل المنتخب الوطني المغربي لكأس العالم روسيا 2018 بطريقة هيستيرية، رافعين الأعلام الوطنية، ومرددين شعارات تمجد هذا الإنجاز الذي طالما انتظروه.

وتغنت الجماهير المغربية باسم المدرب الفرنسي هيرفي رونار، وباقي اللاعبين، في الشوارع والميادين والساحات الشهيرة، وذلك بعد أن حققوا حلماً انتظره المغاربة 20 عاما.

وأطلق السائقون العنان لمنبهات سياراتهم التي شكلت قوافل على طول أبرز الشوارع في العاصمة الرباط، وفي مدن الدار البيضاء، ومراكش، وأغادير وطنجة، والعيون، وغيرها.

وظلت حناجر المغاربة تحيي أسود الأطلس مرددة شعارات وأهازيج شعبية، فيما تعالت زغاريد النساء اللواتي عبرن عن الفرحة التي عمت ربوع المملكة المغربية.

وكان المنتخب المغربي قد تمكن من التأهل إلى مونديال “روسيا 2018” بعد فوزه على مضيفه المنتخب الإفواري بهدفين لصفر، اليوم السبت، في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وحسم أسود الأطلسي الفوز منذ الشوط الأول، حيث أنهوه بهدفين نظيفين حملا توقيع المدافعين نبيل ضرار ومهدي بنعطية في الدقيقتين 25 و30 ليصعد الفريق المغربي لكأس العالم للمرة الأولى منذ مونديال فرنسا 1998.