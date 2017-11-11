المنتخب المغربي يعود لكأس العالم بعد غياب 20 عامًا

المنتخب المغربي يعود لكأس العالم بعد غياب 20 عامًا

المصدر: د ب أ

تأهل المنتخب المغربي إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ عشرين عاما وذلك بعد فوزه المثير على مضيفه الإيفواري 2 /صفر اليوم السبت في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وحسم أسود الأطلسي الفوز منذ الشوط الأول حيث أنهوه بهدفين نظيفين حملا توقيع المدافعين نبيل ضرار ومهدي بنعطية في الدقيقتين 25 و30 ليصعد الفريق المغربي لكأس العالم للمرة الأولى منذ مونديال فرنسا 1998.

وتصدر الفريق المغربي المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة بفارق أربع نقاط عن منتخب كوت ديفوار صاحب المركز الثاني.

وحل المنتخب الغابوني في المركز الثالث بست نقاط بعد تعادله سلبيا مع ضيفه المالي الذي تذيل ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط.

وبلغ منتخب المغرب كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه بعدما حقق الإنجاز ذاته في أعوام 1970 و1986 و1994 و1998.

وشهد اللقاء مواجهة مثيرة بين هيرفي رينار مدرب المنتخب المغربي أمام المنتخب الإيفواري، الذي سبق للمدرب الفرنسي قيادته للتتويج بكأس الأمم الأفريقية في نسخة البطولة عام 2015 بغينيا الاستوائية.

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