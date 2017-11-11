المنتخب المغربي يعود لكأس العالم بعد غياب 20 عامًا

المصدر: د ب أ

تأهل المنتخب المغربي إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ عشرين عاما وذلك بعد فوزه المثير على مضيفه الإيفواري 2 /صفر اليوم السبت في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وحسم أسود الأطلسي الفوز منذ الشوط الأول حيث أنهوه بهدفين نظيفين حملا توقيع المدافعين نبيل ضرار ومهدي بنعطية في الدقيقتين 25 و30 ليصعد الفريق المغربي لكأس العالم للمرة الأولى منذ مونديال فرنسا 1998.

اهداف مباراة : ساحل العاج 0 × 2 المغرب

كـــــــــــــاملة تعليق جواد بده HD

اهداف للتاريخ pic.twitter.com/eBA39WoxCw — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) November 11, 2017

وتصدر الفريق المغربي المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة بفارق أربع نقاط عن منتخب كوت ديفوار صاحب المركز الثاني.

وحل المنتخب الغابوني في المركز الثالث بست نقاط بعد تعادله سلبيا مع ضيفه المالي الذي تذيل ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط.

وبلغ منتخب المغرب كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه بعدما حقق الإنجاز ذاته في أعوام 1970 و1986 و1994 و1998.

صافرة النهاية و اعلان تاهل المنتخب المغرب الي كاس العالم الف مبرووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك للمغرب و لجميع العرب pic.twitter.com/Zagena0q2b — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) November 11, 2017

وشهد اللقاء مواجهة مثيرة بين هيرفي رينار مدرب المنتخب المغربي أمام المنتخب الإيفواري، الذي سبق للمدرب الفرنسي قيادته للتتويج بكأس الأمم الأفريقية في نسخة البطولة عام 2015 بغينيا الاستوائية.