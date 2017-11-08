اتحاد الكرة المصري يصدم الأهلي بشأن صفقة حارس منتخب سوريا

تلقى النادي الأهلي المصري برئاسة محمود طاهر صدمة في ملف التعاقد مع إبراهيم العالمة، حارس مرمى منتخب سوريا الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، لـ”إرم نيوز”: “الأهلي لا يستطيع وفقًا للوائح اتحاد الكرة التعاقد مع العالمة خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف: “قرار معاملة لاعبي سوريا وفلسطين كمصريين لا ينطبق على مركز حراسة المرمى ما يمنع الأهلي من التعاقد مع حارس منتخب سوريا”.

وتابع عبدالغني: “اتحاد الكرة حريص على عدم وجود أي حارس غير مصري في الدوري لأن هذا المركز حساس جدًا ونحتاج فيه لعناصر متميزة خلال المرحلة المقبلة”.

ومن جانب آخر، حدد حسام البدري، المدير الفني للأهلي، قائمة الصفقات المقرر ضمها للفريق في فترة الانتقالات المقبلة.

وطلب البدري التعاقد مع مهاجم قوي هداف يتمتع بخبرات كبيرة، لقيادة هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة مع الثنائي وليد أزارو، ومروان محسن، بجانب التعاقد مع مدافع قوي في أسرع وقت ممكن خاصة مع ارتفاع سن محمد نجيب وعدم وجود بديل للثنائي سعد سمير ورامي ربيعة، وثالثة الصفقات لاعب خط وسط مدافع بديل لحسام عاشور، لا سيما في ظل تعرض الفريق لموقف صعب للغاية بعد غياب اللاعب وحارس المرمى.