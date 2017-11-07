النادي الأهلي المصري يتلقى عرضًا من بيدفيست لشراء عمرو جمال

تلقى النادي الأهلي المصري برئاسة محمود طاهر، عرضًا من بيدفيست الجنوب أفريقي للتعاقد مع عمرو جمال مهاجم الفريق بشكل نهائي في بداية الموسم المقبل، مع انطلاق فترة الانتقالات الصيفية.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز”: “بيدفيست الجنوب أفريقي أرسل فاكساً للنادي الأهلي يطلب فيه التعاقد بشكل نهائي مع عمرو جمال مهاجم الفريق، عقب انتهاء إعارة اللاعب في نهاية الموسم الحالي”.

وأضاف المصدر: “هناك بند في عقد إعارة عمرو جمال لبيدفيست الجنوب أفريقي، ينص على انتقال اللاعب لصفوف الفريق بشكل نهائي في حالة رغبة النادي في ذلك مقابل تسديد مبلغ 55 مليون جنيه مصري بما يوازي 3 ملايين دولار”.

وتابع: “عمرو جمال يرغب في استكمال مشواره الاحترافي خارج الأهلي بسبب عدم قناعة حسام البدري المدير الفني للفريق بمستواه الفني، وفي حالة عدم تلقيه عرضًا للاحتراف في أوروبا سيكمل مشواره مع بيدفيست الجنوب أفريقي”.

ومن جانب آخر تلقى حسام حسن مهاجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، دعوة من الاتحاد الدولى لكرة القدم، برئاسة جيانى أنفانتينيو لحضور قرعة كأس العالم، والمقرر لها الأول من ديسمبر المقبل.

وأعلن حسام حسن أنه سيحضر قرعة المونديال كضيف شرف، كما يحضر اجتماع أساطير العالم والعشاء الجماعي يوم الـ 30 من نوفمبر الحالي قبل القرعة بساعات.

وتأهل منتخب مصر للمونديال، عقب فوزه على الكونغو فى الجولة الخامسة بهدفين مقابل هدف، ليقطع تأشيرة موسكو مبكرًا للمونديال بعد غياب دام 28 عامًا.