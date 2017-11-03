إداري يمني يكشف لإرم نيوز حقيقة احتجاز لاعبي المنتخب بمطار عدن (فيديو إرم)

كشف عبدالسلام الغرباني، المدير الإداري لمنتخب اليمن الأول حقيقة احتجاز مجموعة من نجوم الفريق في مطار عدن، أثناء التوجه إلى مصر لخوض معسكر تدريبي استعدادًا للمباريات المقبلة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الآسيوية 2019.

وقال الغرباني في لقاء خاص مع شبكة “إرم نيوز” إن الأمر لم يكن احتجازًا، ولكن تأخيرًا لبعض الوقت لكثرة الحجوزات بمطار عدن، مشيرًا إلى أن هذه ظروف بلاده، ويجب تحمّلها، ومؤكدًا أن اللاعبين لحقوا بالمنتخب وانتظموا في المعسكر.

وأضاف أن المنتخب اليمني يقدم مستويات جيدة، رغم توقف بطولة الدوري بسبب الحروب الداخلية والخارجية، التي تعاني منها البلاد، لافتًا إلى أن منتخبي الشباب والناشئين أيضًا يسيران بخطى ثابتة، واتحاد الكرة يقوم بدوره ويوفر المعسكرات للمنتخبات لظهور المنتخبات بشكل جيد في المناسبات الدولية.

وأشار المدير الإداري لمنتخب اليمن الأول إلى أن الجهاز الفني استفاد كثيرًا من معسكر مصر، حيث خاض الفريق مباريات قوية خلاله، أبرزها أمام الزمالك، كما وجه الشكر للاتحاد المصري لكرة القدم، للتسهيلات التي قدّمها للبعثة اليمنية، والدعم الكبير لها.

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