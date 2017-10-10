مباراة اليمن والفلبين.. 4 عوامل تحفز الأحمر لإسقاط الضيوف في تصفيات أمم آسيا‎

يخوض منتخب اليمن مواجهة حاسمة ومهمة أمام ضيفه الفلبين، مساء الثلاثاء، على ملعب “سعود بن عبد الرحمن” في قطر بالجولة الرابعة في المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2019.

ويحتل المنتخب اليمني المركز الثاني برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين عن منتخب الفلبين، صاحب صدارة الترتيب قبل مواجهة المنتخبين.

وترصد “إرم نيوز” أبرز العوامل التي تحفز منتخب اليمن قبل موقعة الفلبين في تصفيات كأس الأمم الآسيوية.

الاقتراب من أمم آسيا

يبقى الحافز الأول أمام المنتخب اليمني لتحقيق الفوز على حساب الفلبين هو الاقتراب من التأهل لبطولة الأمم الآسيوية.

ويعني الفوز استرداد منتخب اليمن صدارة الترتيب برصيد 8 نقاط قبل المواجهتين الأخيريتين أمام طاجيكستان ونيبال وبالتالي فالفوز يعني خطوة مهمة للغاية للمنتخب اليمني في مشوار التأهل عن المجموعة التي يصعد منها المتصدر وصاحب المركز الثاني.

وقال عبدالسلام الغرباني، مدير منتخب اليمن، لـ”إرم نيوز”، إن الفوز في لقاء الفلبين دافع مهم وقوي للاعبي اليمن للاقتراب من التأهل لبطولة أمم آسيا.

وأضاف: “ليس أمامنا خيارات عديدة نحتاج للفوز للابتعاد بصورة أكبر عن الحسابات المعقدة في ظل وجود منافسة من جانب طاجيكستان”.

إسعاد الشعب اليمني

يبقى العامل الآخر الذي يعد حافزاً نفسياً للاعبين هو إسعاد الشعب اليمني في ظل المشاكل التي تواجهها اليمن مؤخراً بسبب أحداث الحرب والمشاكل السياسية.

ويحتاج الشعب اليمني لمن يرسم البسمة على وجهه في هذه الظروف ، خاصة مع إنجاز منتخب الناشئين بالتأهل لبطولة كأس العالم وهو ما يسعى لإكماله المنتخب اليمني بالفوز على الفلبين والاقتراب من بطولة أمم آسيا.

تطور الأداء

يبقى العامل المهم الذي يحفز منتخب اليمن بقيادة مديره الفني الإثيوبي إبراهام تطور الأداء في المنتخب بصورة لافتة مؤخراً.

ونجح منتخب اليمن في تطوير أدائه، خاصة مع تألق بعض لاعبيه وبصفة خاصة أيمن الهاجري وعبد الواسع المطري مع عناصر الخبرة الحارس محمد عياش وعلاء صاصي ومدير عبدربه.

حلم عودة النشاط

يبقى الفوز على الفلبين والتأهل لبطولة أمم آسيا عاملاً مهماً بالنسبة للاعبي منتخب اليمن.

ويحتاج نجوم اليمن لحلم إعادة النشاط الكروي من جديد واحتمالية إقامة مسابقة الدوري اليمني بعد غياب طويل بسبب أحداث الحرب.

ويبقى تأهل منتخب اليمن لنهائيات أمم آسيا بمثابة دافع لعودة النشاط.