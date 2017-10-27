الفيصلي الأردني يدرس تعليق مشاركته في البطولات المحلية (صورة)

الفيصلي الأردني يدرس تعليق مشاركته في البطولات المحلية (صورة)

المصدر: إرم نيوز

أكد مدير النادي الفيصلي الأردني،  ثامر العدوان، أن الفريق الأول يدرس تعليق مشاركاته في البطولات المحلية خلال الساعات المقبلة.

وأصدرت إدارة نادي الفيصلي بيانًا قالت فيه”: قامت إدارة النادي بمخاطبة الاتحاد الأردني لكرة القدم، وذلك لإسناد كافة مبارياته المحلية المتبقية لحكم من خارج الأردن، وذلك بعد الأخطاء التحكيمية المتكررة التي عانى منها الزعيم هذا الموسم والمواسم السابقة”.

وأضاف البيان: “كما تدرس الإدارة حاليًا تعليق مشاركة الفريق في البطولات المحلية كافة”.

وأشار العدوان إلى أن إدارة الفريق ستجتمع بعد الأحداث التي رافقت مباراة الفيصلي والرمثا ضمن مباريات الأسبوع السابع من دوري المحترفين، وما تعرض له الفيصلي من ظلم تحكيمي، على حد قوله.

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