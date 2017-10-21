عيّن الاتحاد الأردني لكرة القدم، المدرب الوطني جمال أبوعابد، مديرًا فنيًا لمنتخب الأردن الأول، خلفًا للمدرب الإماراتي المستقيل عبدالله المسفر.

ووافق الاتحاد الأردني لكرة القدم قبل عدة أيام على استقالة المسفر.

ولم يرضِ أداء ونتائج النشامى مع المدرب الإماراتي عبدالله المسفر الاتحاد الأردني والجماهير، رغم احتلال منتخب الأردن صدارة مجموعته بتصفيات أمم آسيا 2018 بالاشتراك مع فيتنام.

من جهة أخرى، أدان اتحاد كرة القدم الأردني بشدة الأحداث التي رافقت مباراة فريقي الوحدات والفيصلي، التي أقيمت أمس الجمعة، ضمن منافسات بطولة تحت 15 عامًا، وما اتبعها من وقوع عدد من الإصابات باللاعبين والإداريين.

وقال الاتحاد في بيان صدر، اليوم السبت، “بتوجيه من سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد، انعقدت الهيئة في اجتماع طارئ لبحث تلك التداعيات المرفوضة، ذلك أن الفئات العمرية تشكل دومًا الضمانة الرئيسة لمسيرة كرة القدم الأردنية، وهي محط اهتمام ورعاية مباشرة من الأمير علي، والذي يعتبر كل لاعبي الفئات العمرية بمثابة أبنائه، وأن أي اعتداء عليهم يمس سموه شخصيًا، كما يمس أسرة كرة القدم الأردنية كافة”.

واستنادًا إلى ذلك طالبت الهيئة التنفيذية، الجهات الأمنية المعنية بتحديد هوية المتسببين في الاعتداء على اللاعبين، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاههم، مشددة على أنها ستتابع كل الإجراءات الكفيلة بتقديم المتسببين بالاعتداء إلى القضاء، كما تؤكد رفضها القاطع لأي محاولات خروج عن النص في اللقاءات كافة التي تقام تحت مظلة الاتحاد، وبأنها “الهيئة التنفيذية” وبالتنسيق مع الجهات الأمنية ستقف بحزم وقوة أمام من تسول له نفسه افتعال الشغب أو التعدي على أي ركن من أركان اللعبة، ومع التأكيد على ضرورة توفير المظلة الأمنية لكل المباريات التي تقام تحت مظلة وإشراف الاتحاد.