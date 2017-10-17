beINsports ترفض التعاون مع جهات التحقيق.. واتجاه لفتح تحقيقات في قطر

قالت النيابة العامة في فرنسا ،إن مجموعة قنوات “بي إن سبورتس” ،رفضت التعاون مع جهات التحقيق ،حيث رفضت منح المحققين بعض الملعومات التي توجد بمقر المجموعة الإعلامية في قطر.

كانت النيابة الفرنسية ،قد فتحت تحقيقًا مع ناصر الخليفي المدير التنفيذي لمجموعة قنوات “بي إن سبورتس” على خلفية اتهامه بتقديم رشى للحصول على حقوق بث مونديالي 2016 و 2030.

وبحسب النيابة الفرنسية ،فإنه من غير المعتاد عدم التعاون مع جهات التحقيق ،في مثل هذه القضايا، على الرغم من كون “بي إن سبورتس” غير مضطرة لذلك.

وبحسب نفس البيان ،فإن النيابة الفرنسية تبحث توسيع إطار التحقيق ،بالتعاون مع جهات دولية أخرى ؛لتتمكن من فتح تحقيقات في مقرات القناة في قطر.

وفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تحقيقًا بحق الرئيس التنفيذي لمجموعة “بي إن سبورتس”، ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي، في أعقاب التحقيق السويسري بحقه ،حول شبهات فساد تتعلق بحقوق البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم.