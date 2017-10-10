وعدت بخلع ملابسها في حالة خسارة منتخب سوريا.. عفراء حمشو تثير غضبا واسعا (صور)‎

انتابت حالة من الغضب الشديد، عدد من الجماهير السورية، بعد إعلان عارضة الأزياء عفراء حمشو، إنها ستقوم بخلع ملابسها على الهواء مباشرة في حالة خسارة المنتخب السوري أمام أستراليا، وعدم تأهله إلى نهائيات كأس العال، ثقة منها أن أبناء سوريا سينتصرون.

الغضب انتاب الجماهير بسبب مخالفتها للقيم والأخلاق، حيث اتهمها عدد كبير من متابعيها بـ”الشؤم”، واعتر البعض الآخر تصرفها “فأل نحس” على منتخب بلادهم، الذي كان يمتلك فرصة كبيرة لبلوغ المونديال.

وبعد أقل من ساعة من انتهاء المباراة بين سوريا وأستراليا، التي جاءت نتيجتها 2- 1 لصالح المنتخب الأسترالي، كتبت حمشو تعليقاً، وصفه متابعوها “بالمستفز”، دعت فيه عارضات أزياء أخريات دون تسميتهن لخلع ملابسهن بعد خسارة الفريق.



على جانب آخر تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة لإحدى مشجعات المنتخب السوري تدعى “صبا خضور”، قالت فيه إنها على استعداد للتجرد من ملابسها في حال فوز المنتخب.

وسرعان ما نفت هذه المشجعة هذا الأمر، من خلال مقطع فيديو، قالت فيه إن هناك من أنشأ صفحة وهمية باسمها، ونشر تلك الوعود بخلع الملابس ببث مباشر، وإنها فقط التقطت صوراً في الملعب، وإن هناك من استغلَّ الصور بطريقة خاطئة.