ما الدعاء الذي قاله عمر السومة باكيًا قبل تسديدته الصاروخية؟ (فيديو)‎

توجه المهاجم السوري عمر السومة بالدعاء قبل تسديدته الصاروخية التي ارتطمت بالقائم قبيل نهاية مباراة منتخب بلاده أمام أستراليا، في مباراة المحلق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2018.

وقال السومة في لقطة رصدتها الكاميرات “يارب ما تكون في الحيطة”.



وحرم القائم الأيسر لحارس مرمى أستراليا، نجم المنتخب السوري عمر السومة من تسجيل هدف التعادل بالوقت القاتل في مرمى أستراليا بالثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

وكادت هذه التسديدة لو ترجمت إلى هدف، كفيلة بقلب الحسابات وتحويل بطاقة التأهل لسوريا بآخر اللحظات، بعد التعادل ذهابا بهدف لمثله لكن القائم قتل الأحلام السورية.

يذكر أن السومة كان قد افتتح التسجيل لسوريا قبل أن ينجح تيم كاهيل بتسجيل هدفين للأستراليين.