تيم كاهيل: سعيد باللعب 120 دقيقة رغم تقدمي في العمر

أبدى تيم كاهيل، مهاجم المنتخب الأسترالي، سعادته الغامرة باللعب لمدة 120 دقيقة أمام المنتخب السوري، اليوم الثلاثاء، في الملحق الآسيوي، على الرغم من تقدمه في العمر حيث يبلغ 37 عامًا.

وانتزع المنتخب الأسترالي فوزًا صعبًا من ضيفه السوري 2 / 1 في مباراة اليوم، التي احتاجت للعب شوطين إضافيين لحسم الفائز، حيث تعادلا في الوقت الأصلي 1/1.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 1/1 ليصعد المنتخب الأسترالي إلى الدور الفاصل المؤهل للمونديال بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 / 2، حيث يلتقي صاحب المركز الرابع في تصفيات الكونكاكاف للصعود إلى المونديال.

وأكد كاهيل، الذي سجل هدفي بلاده، خلال تصريحات عبر قنوات فوكس الرياضية، قائلاً: “سأظل ألعب إلى النهاية من أجل هؤلاء اللاعبين وهذا المدرب.. وفي النهاية ستحصل على مكافآتك”.

وأضاف: “بالنسبة لي هذا هو مغزى كرة القدم، و لن أقوم بتضييع أي فرصة”.

وسينتظر المنتخب الأسترالي في المباراة الفاصلة لقاء منتخب بنما، أو هندوراس، أو أمريكا، في الدور الفاصل.

وعن هوية المنتخب الذي يرغب كاهيل بمواجهته، قال: “ليس مهمًا من سنواجه.. وحقيقة أشعر الآن أنه يجب أن نتقدم إلى المستوى التالي كمجموعة من اللاعبين، وأن نثق في أنفسنا جيدًا، لأن رحلة الأعوام الأربعة كانت مذهلة”.