مباراة سوريا وأستراليا.. مشجع يجهش بالبكاء بعد وداع “نسور قاسيون” تصفيات كأس العالم (فيديو)

أجهش مشجع سوري بالبكاء عقب وداع المنتخب السوري لتصفيات كأس العالم 2018، اليوم الثلاثاء، إثر خسارته أمام أستراليا 2 / 1 في إياب الملحق الآسيوي الفاصل ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات المونديال في روسيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل 1 / 1 في ماليزيا، وحقق المنتخب الأسترالي الفوز 2 / 1 إيابًا اليوم، في مباراة حُسمت بالوقت الإضافي في سيدني، ليفوز بنتيجة إجمالية 3 / 2 ويتأهل للمنافسة مع صاحب المركز الرابع في تصفيات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) على بطاقة التأهل للمونديال.

وقال المشجع في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: “أكيد فخورون بالمنتخب، لكن فيه عوائل وبيوت سورية يبكون الآن، فيه ناس كانوا منتظرين الفرحة منذ 7 سنوات، بنلعب دون جمهور، عملنا كل شيء بكرة القدم، ومش قادرين نقدم أكثر من هذا، ما في لاعب أثر، وهذه مشيئة ربنا، لكن الكرة لا تريد دخول الشباك”.

وأضاف: “أتمنى أن لا ينسى الناس اللاعبين وسنحكي لأبنائنا عن كل هؤلاء الأبطال، اليوم كانوا وردة وسط مجموعة صخور، كنا الأفضل من أستراليا على أرضهم”.