“إرم نيوز” ترصد ردود فعل الجماهير السورية على مباراة أستراليا (فيديو)

أبدت الجماهير السورية في مصر فخرها بمستوى منتخب بلادها الذي قدمه اليوم أمام أستراليا، رغم عدم التوفيق في الصعود إلى كأس العالم في روسيا 2018، حيث قدّم المنتخب السوري مباراة رائعة استطاع من خلالها الحصول على إشادة الجميع.

ورصدت كاميرا “إرم نيوز” جانبًا من ردود فعل الجماهير السورية بالقاهرة أثناء وبعد المباراة، التي امتدت إلى شوطين إضافيين خسر في نهايتها المنتخب السوري بنتيجة 2/1.

وأشاد الجمهور السوري بالمستوى الذي ظهر به منتخبهم، مشيرين إلى أن لاعبي بلادهم خسروا بشرف واحدة من أفضل المباريات التي قدموها خلال الفترة الأخيرة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل 1 / 1 في ماليزيا، وحقق المنتخب الأسترالي الفوز 2 / 1 إيابًا اليوم، في مباراة حُسمت بالوقت الإضافي في سيدني، ليفوز بنتيجة إجمالية 3 / 2 ويتأهل للمنافسة مع صاحب المركز الرابع في تصفيات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) على بطاقة التأهل للمونديال.

وافتتح عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي السعودي، التسجيل للمنتخب السوري في الدقيقة السادسة، ثم أدرك تيم كاهيل التعادل للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 13، وظل التعادل قائمًا لتمتد المواجهة لوقت إضافي، وكان الفوز من نصيب المنتخب الأسترالي بالهدف الثاني لكاهيل في الدقيقة 108.