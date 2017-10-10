لجنة الاستئناف في الاتحاد العربي تؤيد العقوبات ضد الفيصلي الأردني

قررت لجنة الاستئناف، التابعة للاتحاد العربي لكرة القدم، تأييد جميع العقوبات التي صدرت، يوم 15 آب/أغسطس الماضي، من لجنة الانضباط ضد النادي الفيصلي الأردني.

وكان لاعبو الفيصلي قد اعتدوا بالضرب على الحكم المصري، إبراهيم نور الدين، عقب المباراة النهائية للبطولة العربية التي أقيمت في مصر أمام نادي الترجي التونسي.

وألزمت اللجنة نادي الفيصلي بدفع غرامة قدرها 50 ألف دولار، بالإضافة إلى تحمل قيمة إصلاح التلفيات التي حدثت لاستاد الإسكندرية من قبل جماهير النادي.

كما أيدت العقوبات الصادرة ضد إداري الفريق سليمان العساف بإيقافه لمدة عامين وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف دولار، وإيقاف اللاعب بهاء الدين عبدالرحمن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 1500 دولار، وإيقاف اللاعب إبراهيم الزواهرة لمدة عام وغرامة مالية قدرها 1500 دولار.

كما أيدت إيقاف اللاعب إبراهيم عطا دلدوم لمدة عام وغرامة مالية قدرها 1500 دولار، وأيدت إيقاف اللاعب أكرم علي الزوي لمدة عام وغرامة مالية قدرها 1500 دولار، وأيدت أيضًا إيقاف اللاعب معتز الفتياني لمدة عام وغرامة مالية قدرها 1500 دولار.