مباراة سوريا وأستراليا.. عمر السومة يفاجئ الكانغارو بيسارية رائعة في الشباك (فيديو)

فاجأ عمر السومة، مهاجم المنتخب السوري، أستراليا بهدف مبكر خلال مواجهة المنتخبين في إياب الملحق الآسيوي المؤهل، لتصفيات كأس العالم، حينما سجل هدفًا مبكرًا في شباك أصحاب الأرض.

واستغل السوريون هجمة مرتدة لتصل الكرة لعمر السومة داخل منطقة جزاء الكانغارو ليسدد السومة صاروخية بيسراه في الشباك.

وقال مراسل قنوات بي إن سوبرتس إن الجماهير السورية غزت ملعب مباراة المنتخب السوري مع مضيفه الأسترالي بالعاصمة الأسترالية سيدني في مفاجأة كبيرة لمتابعي المباراة.

وأشار مراسل بي إن سبورتس إلى أنه رغم تفاؤل الأستراليين بملعب سيدني الدولي، إلا أن الجماهير السورية تواجدت بأعداد كبيرة.

وتترقب جماهير الكرة السورية خاصة والعربية بصفة عامة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب سوريا ضد مضيفه أستراليا، في جولة الإياب بالملحق الآسيوي الفاصل المؤهل لنهائيات بطولة كأس العالم 2018.

وانتهى لقاء الذهاب بين المنتخبين يوم الخميس الماضي في ماليزيا بالتعادل بهدف لكل منهما وأهدر المنتخب السوري فرصة ذهبية لتحقيق الفوز على حساب أستراليا.

وتعادل المنتخب الأسترالي بهدف لتيم كاهل في الدقيقة 13.