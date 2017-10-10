مباراة سوريا وأستراليا.. غزو سوري لميدان المواجهة (صور)

قال مراسل قنوات بي إن سوبرتس إن الجماهير السورية غزت ملعب مباراة المنتخب السوري مع مضيفه الأسترالي بالعاصمة الأسترالية سيدني في مفاجأة كبيرة لمتابعي المباراة.

وأشار مراسل بي إن سبورتس إلى أنه رغم تفاؤل الأستراليين بملعب سيدني الدولي، إلا أن الجماهير السورية تواجدت بأعداد كبيرة.

وتترقب جماهير الكرة السورية خاصة والعربية بصفة عامة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب سوريا ضد مضيفه أستراليا، في جولة الإياب بالملحق الآسيوي الفاصل المؤهل لنهائيات بطولة كأس العالم 2018.

وانتهى لقاء الذهاب بين المنتخبين يوم الخميس الماضي في ماليزيا بالتعادل بهدف لكل منهما وأهدر المنتخب السوري فرصة ذهبية لتحقيق الفوز على حساب أستراليا.

وأعلن أيمن الحكيم المدير الفني للمنتخب السوري التشكيلة الرسمية لنسور قاسيون، وكانت كالآتي:ـ

إبراهيم عالمة

فهد اليوسف، جهاد الباعور، محمد زاهر الميداني، مؤيد العجان

محمود المواس، تامر حاج محمد، حميد ميدو، عدي جفال

مارديك مارديكيان، عمر السومة.