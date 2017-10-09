هل تعمد عمر خريبين الغياب عن مباراة سوريا وأستراليا من أجل الهلال؟

أثارت طريقة حصول نجم المنتخب السوري عمر خريبين على بطاقة صفراء خلال مباراة منتخب بلاده أمام أستراليا في ذهاب الملحق الآسيوي، شكوك بعض المتابعين حول إمكانية تعمده ذلك، لضمان الغياب عن مباراة الإياب التي تقام غدًا.

وأشهر حكم مباراة الذهاب البطاقة الصفراء في وجه خربين بعد لقطة لا تستدعي التهور من اللاعب في وسط الملعب، وعلق بعض الصحافيين بأن خريبين قد يكون تعمد الحصول على البطاقة للغياب عن مباراة الإياب.

وقالوا إن اللاعب كان يدرك أن حصوله على بطاقة صفراء جديدة سيعني غيابه عن مباراة الإياب، ومع ذلك بدا أنه غير مبالٍ بذلك، وحصل على بطاقة “مجانية”، مشيرين إلى أن ما جرى يصب في مصلحة نادي الهلال الذي يلعب له خريبين.

وما زاد الشكوك حول إمكانية التعمد في الحالة، هو مغادرة اللاعب مباشرة عقب المباراة وتوجهه إلى أبوظبي التي يقيم فيها الهلال معسكرًا تدريبيًا استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي.

وكان الهلال أراح خريبين خلال المباراة الأخيرة له في الدوري، لكنه طلب من الاتحاد السعودي لكرة القدم إراحة لاعبي الفريق الدوليين خلال مباراة المنتخب السعودي الودية الأخيرة أمام جامايكا، وكذلك مباراة غانا التي تقام في نفس يوم مباراة سوريا وأستراليا، لكن الاتحاد السعودي رفض ذلك.

وتسعى إدارة الهلال لضمان جاهزية جميع اللاعبين بشكل جيد لمباراته أمام بيروزي الإيراني في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والتي تقام في 17 أكتوبر الحالي.

من ناحية أخرى، وجّه مهاجم المنتخب السوري عمر السومة، رسالة إلى الجماهير السورية، أكد من خلالها قدرة “نسور قاسيون” على تخطي أستراليا، والتأهل لنهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه.

وتحدث السومة في مقطع فيديو نشره الإعلامي السوري مصطفى الآغا مقدم برنامج “صدى الملاعب”، وأبدى ثقته الكبيرة في قدرة منتخب بلاده على الفوز والظهور في مونديال روسيا.