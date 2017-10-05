كيف ترى الجالية السورية في مصر فرص تأهل منتخبها لكأس العالم؟ (فيديو إرم)

قال سوريون يعيشون في مصر إنهم على ثقة كبيرة بصعود منتخبهم إلى كأس العالم 2018 في روسيا، في أعقاب التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين السوري والأسترالي في ماليزيا اليوم الخميس.

وعبّر سوريون في لقاءات مع “إرم نيوز” عن ثقتهم في امتلاك عناصر المنتخب قدرات عالية تؤهله للخروج بنتيجة إيجابية في لقاء الإياب في أستراليا يوم الثلاثاء المقبل.

ونقلت كاميرا “إرم نيوز” جانبًا من المتابعة الحيّة وتفاعل السوريين للمباراة المصيرية التي أجريت اليوم، حيث تحدثوا عن فرص منتخبهم وتوقعاتهم لنتيجة مباراة العودة.

وانتزعت سوريا بطاقة التأهل للملحق الآسيوي بعدما تعادلت 2-2 في ضيافة إيران في الجولة الأخيرة من التصفيات بفضل هدف قاتل من عمر السومة.

واستقبل سوريا هدفا قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول لكن مستواه تحسن كثيرا واستفاد من مشاركة الخطيب وتعادلت قبل خمس دقائق من النهاية لتصبح كل الاحتمالات مفتوحة عند خوض لقاء الإياب في أستراليا يوم الثلاثاء المقبل.

وسيتأهل الفائز لمواجهة صاحب المركز الرابع في تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) في مواجهة فاصلة على بطاقة الظهور في روسيا العام المقبل.