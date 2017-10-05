عمر السومة ينقذ المنتخب السوري من كمين أستراليا ويحافظ على فرصته في التأهل للمونديال (فيديو)

المصدر: د -ب-أ

أهدر المنتخب السوري لكرة القدم فرصة ذهبية لتحقيق فوز كبير على نظيره الأسترالي والاقتراب خطوة جيدة من نهائيات كأس العالم 2018 وتسابق لاعبوه إلى إهدار الفرص السهلة على مدار شوطي المباراة ليكتفي الفريق بالتعادل 1 / 1 اليوم الخميس في ذهاب الملحق الأسيوي الفاصل.

وارتدى المهاجم الخطير عمر السومة ثوب المنقذ وسجل هدف التعادل الثمين قبل نهاية المباراة التي أقيمت اليوم في ماليزيا ليحافظ الفريق على فرصته في اجتياز هذه العقبة خلال مباراة الإياب على ملعب المنتخب الأسترالي في سيدني.

وأنهى المنتخب الأسترالي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله روبي كروس في الدقيقة 40 وتعادل السومة للمنتخب السوري (نسور قاسيون) من ضربة جزاء في الدقيقة 85 .

ويحتاج كل من المنتخبين إلى الفوز بأي ثمين في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل للتأهل من هذا الدور إلى الدور الفاصل مع رابع تصفيات اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) على بطاقة التأهل للمونديال الروسي.

كما سيكون التعادل السلبي كافيا للمنتخب الأسترالي على ملعبه لملاقاة رابع الكونكاكاف فيما سيكون التعادل كافيا للمنتخب السوري في حال تعادل بنتيجة كبر من 1 / 1 .

وبدأت المباراة بمناوشات هجومية من المنتخب الأسترالي لكنها لم تشكل خطورة حقيقية في ظل التركيز الشديد والإصرار الواضح على لاعبي المنتخب السوري.

وسنحت الفرصة أمام المنتخب السوري في الدقيقة السابعة عندما سقط عمر خريبين على حدود منطقة جزاء أستراليا ليحتسبها الحكم ضربة حرة وسط اعتراضات من لاعبي أستراليا.

وسدد عمر السومة الضربة الحرة قوية لكنها ارتطمت بالدفاع الأسترالي وفشل تامر محمد في متابعتها.

وتبادل الفريقان الهجمات في الدقائق التالية من المباراة ولكن دون خطورة حقيقية على المرميين وعاب المنتخب السوري البطء في إنهاء الهجمات.

ونال السوري خالد المبيض إنذارا في الدقيقة 13 للخشونة مع مارك ميليجان.

وسدد ميليجان كرة مباغتة قوية من مسافة بعيدة في الدقيقة 19 أبعدها الحارس السوري ببراعة إلى ضربة ركنية.

بمرور الوقت ، اكتسب المنتخب السوري الثقة وأصبح الفريق الأفضل في المباراة وشكل إزعاجا شديدا للدفاع الأسترالي وحارس مرماه لكنه فشل في ترجمة الفرص التي سنحت له إلى أهداف.

وأهدر ماتيو ليكي فرصة ذهبية للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 29 اثر خطأ في لتغطية الدفاعية من المنتخب السوري لتصل الكرة إلى ليكي بوسط منطقة الجزاء لكنه أطاح بها عاليا.

رد المنتخب السوري بفرصة أكثر خطورة في الدقيقة 34 عندما انطلق السومة في الناحية اليمنى على حدود منطقة الجزاء وتلاعب بالدفاع الأسترالي ثم مرر الكرة عرضية وقابلها خريبين وبتسديدة مباشرة ولكن إلى خارج الملعب.

وتكررت الفرصة للمنتخب السوري في الدقيقة 38 اثر انطلاقة رائعة للسومة في الناحية اليمنى ثم تمريرة عرضية قابلها خريبين بتسديدة مباشرة ولكن الكرة ذهبت خارج المرمى مجددا.

جاء رد المنتخب السوري قاسيا في الدقيقة 40 عندما سجل روبي كروس هدف التقدم لأستراليا.

وجاء الهدف اثر هجمة سريعة من الناحية اليمنى وتمريرة طولية زاحفة وصلت منها الكرة إلى ليكي الذي ضرب مصيدة التسلل السورية ثم تلاعب بالدفاع قبل أن يسدده في اتجاه المرمى ليضع كروس قدمه في الكرة مغيرا اتجاهها قليلا إلى داخل المرمى.

وكثف المنتخب الأسترالي هجومه في الدقائق الأخيرة من الشوط بحثا عن هدف ثان ولكن محاولاته باءت بالفشل لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الأسترالي 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني ، لعب عدي جفال في المنتخب السوري بديلا ليوسف قلفا بهدف تنشيط أداء الفريق.

وضغط المنتخب السوري هجوميا في بداية الشوط الثاني وسنحت له فرصة ذهبية في الدقيقة 47 عندما وصلت الكرة إلى محمود المواس الخالي من الرقابة على حدود منطقة الجزاء لكنه تباطأ في التسديد ثم سددها في متناول الحارس.

ورد المنتخب الأسترالي سريعا بهجمة خطيرة وصلت منها الكرة إلى تومي يوريتش اثر خطأ من الدفاع السوري حيث هيأ للاعب الكرة لنفسه وسددها في اتجاه المرمى لتعبر الحارس وترتد من القائم الأيمن حيث تهيأت مجددا أمام اللاعب نفسه ليسددها مجددا لكنها ارتدت من القائم نفسه لتضيع الفرصة بعدما تعاطف القائم مع المنتخب السوري.

ونال الأسترالي ميلوس ديجينيك إنذارا في الدقيقة 51 للخشونة مع المبيض.

ووصلت الكرة من الضربة الركنية إلى خريبين المتحفز داخل منطقة الجزاء ليهيئ الكرة لنفسه لكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب قبل تسديد الكرة وأبعدها إلى ركنية لم تستغل جيدا.

وعاب المنتخب السوري البطء في إعداد لهجمات وافتقاد الفعالية في إنهائها مما ساعد الدفاع الأسترالي على إفساد فرص نسور قاسيون.

وعاند الحظ المنتخب السوري في الدقيقة 61 اثر ضربة ركنية لعبها جفال وقابلها السومة بضربة رأس لكنها علت العارضة.

وتكررت الفرصة للسومة في الدقيقة التالية اثر هجمة سريعة للمنتخب السوري في الدقيقة التالية وتمريرة عرضية قابلها السومة بتسديدة مباشرة وهو على بعد خطوتين من المرمى ولكن الدفاع أبعدها لركنية.

وكاد المنتخب السوري يسجل هدف التعادل في الدقيقة 67 اثر كرة لعبها جفال من الناحية اليسرى وفشل السومة في الوصول إليها برأسه لكنها أكملت طريقها نحو المرمى لتنشق الأرض عن أحد لاعبي أستراليا لتصطدم الكرة بصدره وتترتد بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة التالية ، سدد خريبين ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء مباشرة لترتطم بالحائط البشري لدفاعي وتخرج بجوار القائم مباشرة.

وكرر المنتخب السوري المحاولة في الدقيقة 70 اثر هجمة سريعة وتمريرة لعبها خريبين من الناحية اليسرى ولكن الدفاع أبعدها قبل رأس السومة.

وواصل المنتخب السوري ضغطه الهجومي لكنه واصل أيضا إخفاقه في استغلال الفرص التي سنحت له.

كيف ستضعها في قلب المرمى لو كنت في مكانه؟ #WCQ pic.twitter.com/cGewhRqNSE — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

ولكن الدقيقة 84 شهدت إحياء الأمل السوري عندما حصل المنتخب السوري على ضربة جزاء اثر تمريرة عرضية من الناحية اليمنى حاول السومة اصطيادها برأسه ولكن ليكي منعه من الارتقاء عاليا بعدما وضع يده على كتف السومة ليحتسب الحكم ضربة جزاء للفريق.

وسدد السومة ضربة الجزاء في الدقيقة 85 محرزا هدف التعادل الثمين ليحافظ على آمال المنتخب السوري في اجتياز الاختبار الأسترالي.

وأهدر المنتخب السوري أكثر من فرصة لتسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة لينتهي اللقاء بالتعادل 1 / 1 .