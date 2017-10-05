مباراة سوريا وأستراليا.. القائم ينقذ نسور قاسيون مرتين (فيديو)

تعاطف القائم مرتين مع منتخب سوريا في لقائه مع ضيفه الأسترالي في ماليزيا بجولة الذهاب للملحق الآسيوي الفاصل المؤهل لبطولة كأس العالم 2018.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر منتخب سوريا فرصة بتصد رائع لحارس أستراليا ولكن توم روجيتش مهاجم أستراليا تسلم الكرة في منطقة الجزاء وسدد ليردها القائم وترد لروجيتش الذي أودعها في القائم أيضاً.

وأهدر عمر خريبين فرصة بتسديدة أبعدها الدفاع الأسترالي.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم أستراليا على سوريا بهدف نظيف.