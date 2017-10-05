مباراة سوريا وأستراليا.. تصدٍ رائع من إبراهيم عالمة (فيديو)

تصدى إبراهيم عالمة حارس مرمى المنتخب السوري لكرة خطيرة خلال مباراة سوريا وأستراليا في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2018.

وسدد لاعب المنتخب الأسترالي مارك ميليغان. كرة قوية تجاه مرمى المنتخب السوري في الدقيقة 19 من الشوط الأول، لكن عالمة كان يقظًا بالقدر الكافي ليبعد الكرة إلى ركنية.

واستغل ميليغان، قائد المنتخب الأسترالي، تشتيتًا خاطئًا من أحد لاعبي المنتخب السوري ليسدد كرة قوية، لكنه لم ينجح في اختراق الدفاع السوري.

وتقام المباراة على ملعب هانغ جيبات ستاديوم في ماليزيا بسبب الظروف الأمنية والسياسية في سوريا.

أهدر اللاعب عمر خريبين فرصة هدف محقق للمنتخب السوري خلال لقاءه مع أستراليا، الذي يقام في ماليزيا بجولة الذهاب بالملحق الآسيوي الفاصل المؤهل لنهائيات بطولة كأس العالم 2018.

ومرر المهاجم عمر السومة كرة عرضية خطيرة إلى خريبين ليوجه الأخير تسديدة قوية بجوار القائم.

وأهدر عمر خريبين فرصة أخرى بتسديدة تصدى لها حارس أستراليا ببراعة من صناعة السومة أيضًا.

وانتهى الشوط الأول على تقدم المنتخب الأسترالي 1/0، بعد أن سجل له روبي كروس في الدقيقة 40.

ويتجدد اللقاء بين المنتخبين الثلاثاء المقبل في أستراليا.

عرضية عمر السومة نص باكوارد من عمر خريبين HD pic.twitter.com/DPJ6vdJYGD — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) October 5, 2017

ونجح المنتخب الأسترالي في التقدم قبل نهاية الشوط الأول، بعد أن سجل له روبي كروس في الدقيقة 40.

ونجح كروس في تسجيل الهدف الأول للكنغر الأسترالي بعد أن اخترق زميله ماثيو ليكي من الناحية اليمنى ويمر من زاهر الميداني، ويسدد في شباك إبراهيم عالمة.