مباراة سوريا وأستراليا.. نسور قاسيون يدخلون بالقوة الضاربة

أعلن أيمن الحكيم، المدير الفني للمنتخب السوري، تشكيل نسور قاسيون الذي سيواجه أستراليا بذهاب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم روسيا 2018.

ودفع المدرب السوري بقوته الضاربة المتمثلة في الثنائي عمر خربين وعمر السومة في خط الهجوم.

وجاء التشكيل كالآتي:

إبراهيم عالمة

فهد اليوسف – هادي المصري – محمد زاهر الميداني – مؤيد العجان

محمود المواس – خالد المبيض – تامر حاج محمد – يوسف قلفا

عمر خريبين – عمر السومة

أعلنت قنوات bINSPORTs الرياضية القطرية عن نقل مباراة منتخب سوريا وأستراليا، بالملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

وتسعى سوريا للإطاحة بأستراليا خلال المواجهتين الحاسمتين، من أجل خوض ملحق آخر مع رابع ترتيب أمريكا الشمالية “كونكاكاف” على بطاقة التأهل للمونديال.