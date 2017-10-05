مباراة سوريا وأستراليا.. تاريخ مواجهات نسور قاسيون أمام المنتخبات غير العربية

يستعد المنتخب السوري لمواجهة نظيره الأسترالي، في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2018، في واحدة من أهم المباريات في تاريخ نسور قاسيون، إن لم تكن المباراة الأهم على الإطلاق.

وصعد المنتخب السوري إلى الملحق بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية برصيد 13 نقطة.

وهذا أبعد دور يصله المنتخب السوري في تاريخ مشاركاته في التصفيات الآسيوية، ويأمل في تحقيق المفاجأة أمام بطل آسيا، والصعود إلى الكرنفال العالمي لأول مرة في تاريخه، رغم الظروف السياسية والاقتصادية المتدهورة في البلاد.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” تاريخ مباريات منتخب سوريا في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم أمام المنتخبات غير العربية.

1. في تصفيات كأس العالم 2018:

واجه المنتخب السوري 4 منتخبات غير عربية وهي أوزبكستان وكوريا الجنوبية وإيران والصين، تلقى خلالها الخسارة مرتين، في حين فاز مرتين وتعادل 4 مرات.

وتلقى المنتخب السوري خسارتين أمام أوزبكستان وكوريا الجنوبية، في حين فاز على الصين وأوزبكستان، مقابل تعادلين مع إيران وكوريا الجنوبية.

2. تصفيات كأس العالم 2006

حقق المنتخب السوري الفوز على المنتخبات غير العربية في مباراتين، مقابل تعادل وخسارة.

وحقق نسور قاسيون الفوز على طاجيكستان ذهابًا وإيابًا، وتعادل مع قيرغيزستان ذهابًا وخسر إيابًا،