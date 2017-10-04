4 أسلحة تدعم منتخب سوريا قبل موقعة الملحق أمام أستراليا

يخوض منتخب سوريا موقعة فاصلة وحاسمة أمام أستراليا في الملحق الآسيوي الفاصل لتصفيات كأس العالم 2018 يومي الـ5 والـ10 من أكتوبر الجاري.

وتسعى “نسور قاسيون” لكتابة التاريخ من خلال الإطاحة بالعملاق الأسترالي ،صاحب الخبرات والإنجازات والإمكانيات الأكبر بكل المقاييس.

ورغم أن المقارنة تبدو ظالمة بين منتخبي سوريا وأستراليا ،فإن “نسور قاسيون” يتسلحون بأربعة أسلحة مهمة قبل موقعة الملحق الفاصل، وهو ما ترصده شبكة “إرم نيوز” خلال التقرير التالي:

دعم جماهيري

يحظى منتخب سوريا بدعم جماهيري من المحيط إلى الخليج من أجل التمسك بآمال التأهل إلى بطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخ الكرة السورية.

ورغم أن منتخب سوريا قرر إقامة اللقاء على أرض ماليزيا إلا أن رسائل الدعم الهائلة من الجماهير العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبدو مميزة وفي صف المنتخب السوري قبل هذه المواجهة المرتقبة.

ويبقى أيضًا حافز إسعاد الشعب السوري أمرًا لا يستهان به في ظل الظروف الصعبة التي تعايشها سوريا على مدار الأعوام الأربعة الماضية.

هجوم متميز

لا شك أن منتخب سوريا يملك هجومًا متميزًا يساعده بقوة في لقاء أستراليا وهو نقطة قوة مهمة في هاتين المباراتين.

“المنتخب السوري يمتلك هجومًا رائعًا، وهو الأمر الذي يجعلنا نثق في القدرة على تحقيق المفاجأة كروياً وإسقاط أستراليا” هكذا أكد عبدالفتاح مهاجم منتخب سوريا السابق في تصريحاته لـ”إرم نيوز”.

وأضاف: “نملك عمر السومة وعمر خريبين وفراس الخطيب ومارديك مارديكيان ،وهذا الرباعي لديه قدرات تهديفية رائعة تساعد على عبور أي مباراة”.

ويراهن منتخب سوريا على قدرات مهاجميه الرائعين على رأسهم عمر السومة هداف النادي الأهلي السعودي الذي تألق على مدار الأعوام الماضية مع الراقي وانضم مؤخراً وبعد غياب مع المنتخب وشارك في 7 مباريات دولية وسجل هدفاً تاريخياً في شباك إيران.

ويبقى اللاعب الآخر الذي يراهن عليه المنتخب السوري هجومياً النجم عمر خريبين الذي تألق أيضاً مع الهلال السعودي وظهر بمستويات رائعة ،وقدم صورة رائعة في دوري أبطال آسيا بخلاف المخضرم فراس الخطيب.

الروح القتالية

ويعول منتخب سوريا على الروح القتالية للاعبي الفريق خاصة أن الفوارق في كل الاتجاهات تصب في صالح المنتخب السوري.

وتبدو الروح القتالية أهم ما يميز المنتخب السوري وهو ما ظهر في لقاء إيران خلال دور المجموعات ،بتسجيل هدف في الوقت القاتل ليتعادل النسور ويضمنوا التأهل للملحق الآسيوي الفاصل.

توليفة الحكيم

يبقى السلاح الأخير توليفة المدرب أيمن الحكيم الذي قاد منتخب سوريا لهذه المرحلة من النجاح.

يملك الحكيم عنصر الخبرة خاصة أنه عمل مع الوحدة السوري لسنوات، وقاد من قبل منتخب سوريا بخلاف أنه تولى تدريب نادي دهوك العراقي.

ويراهن المنتخب السوري على توليفة الحكيم وتشكيلته التي تعتمد على الجمع بين عناصر الخبرة والشباب والتوازن الدفاعي والهجومي.