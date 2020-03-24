أخبار ريال مدريد وبرشلونة: هالاند يتصدر ميركاتو الملكي.. وكوتينيو مفتاح عودة نيمار للبلوغرانا

يبدو أن ميركاتو الصيف المقبل قد يشهد صفقات من العيار الثقيل قبل بداية الموسم المقبل، خاصة على صعيد الأندية الكبرى وتحديدا ريال مدريد وبرشلونة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أخبار ريال مدريد وبرشلونة وأندية أوروبا الكبرى يوم الثلاثاء.

هالاند يتصدر ميركاتو ريال مدريد

تصدر اللاعب النرويجي إيريلنغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، اهتمامات نادي ريال مدريد الإسباني لضمه في الموسم المقبل بحسب صحيفة ”ماركا“ الإسبانية.

وذكر التقرير أن هالاند سيكون الصفقة الأبرز التي يريد ريال مدريد ضمها لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، خاصة أن اللاعب النرويجي خطف الأضواء مع دورتموند وقبله مع رد بول سالزبورغ النمساوي.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد سيتحرك لحسم الصفقة وربما سيخفض سعره مع انتشار فيروس كورونا وحاجة دورتموند للوصول لمقابل مناسب لتعويض الخسائر المالية من إيقاف النشاط.

وأكدت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، أن غاريث بيل نجم ريال مدريد غاضب من إدارة ناديه بسبب المعاملة التي يلقاها في الفترة الحالية ووصفها بأنها لا تليق به كأحد نجوم الفريق الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيل يرفض الرحيل عن ريال مدريد بالتراضي خاصة أنه يتقاضى راتبا قدره 15 مليون يورو من جانب الفريق الملكي، وهو ما لا تستطيع أندية أوروبية عديدة توفيره لضم بيل.

كوتينيو مفتاح عودة نيمار إلى برشلونة

يبدو أن البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني المعار إلى فريق بايرن ميونخ الألماني سيكون مفتاح عودة مواطنه نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى البلوغرانا.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، أن نيمار قد يرحل إلى برشلونة في ظل رغبة اللاعب وتفكير إدارة باريس في إطلاق سراح اللاعب الموهوب خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى أن باريس قد يضم أحد لاعبي برشلونة المطروحين على لائحة الرحيل على رأسهم كوتينيو، وربما يكون رحيل كوتينيو للدوري الإنجليزي مفتاحا لتمويل صفقة نيمار.

وكشفت الصحيفة أن أزمة فيروس كورونا المستجد ستساهم في عدم دفع الشرط الجزائي للمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم الفريق الذي يقدر بحوالي 111 مليون يورو، وهو الأمر الذي يبقى صعبا بالنسبة للأندية في ظل الخسائر المالية نتيجة توقف النشاط.

وأعلن البيلاروسي ألكسندر هليب نجم برشلونة الأسبق تعليق حذائه بشكل رسمي اليوم الثلاثاء بعد مسيرة طويلة في الملاعب.

ميلان يسعى لتجديد عقد رومانيولي

يسعى نادي ميلان الإيطالي لتجديد عقد مدافعه أليسيو رومانيولي نجم الفريق في الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية أن رومانيولي أصبح هدفا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى لضمه في الموسم المقبل على رأسها فريق برشلونة الإسباني خاصة أن رومانيولي يقدم مستويات طيبة.

وتلقى رومانيولي عروضا من فرق يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني بشكل شفوي من أجل التعاقد معه في الموسم الجديد.

صراع إنجليزي على صفقة ألمانية

نشب صراع بين ناديي ليفربول وآرسنال الإنجليزيين على صفقة لاعب فرانكفورت الألماني إيفان نديكا.

ويسعى الناديان لتدعيم صفوفهما بلاعب مميز في خط الدفاع وهو نديكا خلال المرحلة المقبلة.