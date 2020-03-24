ريال مدريد يستغل أزمة ”كورونا“ ويقرر حسم صفقة هالاند

قالت صحيفة ”ماركا“ إن نادي ريال مدريد الإسباني قرر الدخول وبقوة في صفقة التعاقد مع المهاجم النرويغي إرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن إدارة ريال مدريد بدأت بالفعل في رسم خطة سوق الانتقالات المقبلة للنادي الملكي، رغم عدم وضوح الرؤية بالنسبة للموسم الحالي، في ظل توقف النشاط الرياضي والكروي بسبب انتشار فيروس ”كورونا“ المطور في أوروبا بشكل خاص.

وأكدت الصحيفة المقربة من إدارة ريال مدريد أن هالاند يتصدر حاليا قائمة اللاعبين المرشحين للانتقال إلى النادي الملكي في الميركاتو الصيفي المقبل، يونيو 2020.

وتابعت: ”يريد مسؤولو ريال مدريد حسم الملف المستقبلي في مركز رأس الحربة الصريح، رقم 9، مع نهاية عقد الفرنسي الدولي كريم بنزيما برفقة الميرينغي في صيف 2021، وضرورة التعاقد مع مهاجم جديد“.

ومضت تقول: ”يبلغ سعر هالاند حاليا 75 مليون يورو، ولكن إدارة ريال مدريد ترى أن الظروف الحالية التي تشهدها كرة القدم بسبب كورونا يمكن أن تؤدي إلى هبوط سعر اللاعب في سوق الانتقالات، وهو ما يريد النادي الملكي استغلاله، وبدأ بالفعل المفاوضات الخاصة بضم هالاند، رغم أن التوقعات كانت تشير إلى أن اللاعب يمكن أن يرتدي قميص الريال في صيف 2021“.

وتابعت: ”هالاند أصبح الهدف المباشر حاليا لريال مدريد، الذي أغلق تماما أي حديث عن إمكانية التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، وهدف برشلونة في الميركاتو الصيفي، وكذلك الألماني تيمو فيرنر، نجم لايبزيغ، والقريب من الانتقال إلى نادي ليفربول الإنجليزي“.