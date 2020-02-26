تأجيل مباراة جديدة في دوري أبطال آسيا لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا

تأجلت مباراة تشيانغ راي يونايتد التايلاندي في ضيافة سول الكوري الجنوبي بدوري أبطال آسيا لكرة القدم لأجل غير مسمى؛ خوفا من انتشار فيروس كورونا.

ونشر الاتحاد التايلاندي لكرة القدم خطابا من الاتحاد الآسيوي على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، يؤكد موافقة الاتحاد القاري على طلب تشيانج راي بعدم السفر إلى كوريا الجنوبية.

وعانت كوريا الجنوبية من ارتفاع كبير في عدد حالات المصابين بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة، وتم إلغاء أو تأجيل العديد من المنافسات الرياضية بالبلاد.

وهذه المباراة ضمن مباراتين من المفترض إقامتهما في كوريا الجنوبية بدوري الأبطال الأسبوع المقبل، بينما من المنتظر، حتى الآن، أن يلعب بيرث جلوري الأسترالي مع أولسان يوم الأربعاء.

وتأثرت منافسات دوري أبطال آسيا بشدة بانتشار فيروس كورونا، وتأجلت أغلب المباريات التي تضم فرقا صينية، حيث انطلق الفيروس من هناك، إلى أبريل/ نيسان.