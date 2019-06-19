تقرير: فرق الدوري الإسباني صرفت 520 مليون يورو في 19 يومًا

كشفت صحيفة ”آس“ الإسبانية في تقرير لها عن صرف فرق الدوري الإسباني لحوالي 520 مليون يورو في 19 يومًا فقط منذ بداية فترة الانتقالات الصيفية، وتبدو في طريقها لكسر رقم الصيف الماضي، البالغ حوالي 934 مليون يورو.

وتتصدر الليغا في بداية فترة الانتقالات الصيفية باقي الدوريات الكبرى، إذ صرفت أندية الدوري الألماني 384 مليون يورو والدوري الإيطالي 292 مليون يورو، والدوري الإنجليزي الممتاز 196 مليون يورو، والدوري الفرنسي 32 مليون يورو.

ويتصدر ريال مدريد الفرق الإسبانية بصرفه 303 ملايين يورو متبوعًا ببرشلونة 87 مليون يورو وإشبيلية 40 مليون يورو.

وما زال بإمكان فرق أخرى الظهور في القائمة، إذ يستعد أتلتيكو مدريد لدفع مبلغ 120 مليون يورو للتعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس في الأيام المقبلة، وبرشلونة يراقب صفقتين كبيرتين البرازيلي نيمار والفرنسي أنطوان غريزمان، كما لازال ريال مدريد في السوق وقد يتعاقد مع الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد بصفقة تتجاوز 100 مليون يورو.

كما حققت فرق الدوري الإسباني في بداية فترة الانتقالات الصيفية إيرادات بلغت حوالي 188 مليون يورو.