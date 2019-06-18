صفحة الدوري الإسباني على فيسبوك تغضب عشاق كريستيانو رونالدو (شاهد)

نشرت صفحة الدوري الإسباني على “ فيسبوك“ صورة تضم عددًا من النجوم السابقين والحاليين لعبوا أو ما زالوا يلعبون في الدوري الإسباني ووصفتهم بأساطير “ الليغا “ طالبة من الجماهير اختيار أسطورتهم المفضلة.

وضمت القائمة عددًا من النجوم السابقين كالبرازيليان رونالدو ورونالدينيو والكامروني صامويل إيتو والأرجنتينيين بابلو إيمار وريكيلمي وليونيل ميسي والإسبان خواكيم وتوريس وإنييستا وتشافي وآخرين.

ولم تضع الصفحة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن أساطير الدوري الإسباني رغم كونه يحتل المركز الثاني في لائحة الهدافين التاريخيين للمسابقة وأفضل هداف في تاريخها كمعدل حيث سجل 1،07 هدف في اللقاء.

وأغضبت الصفحة عشاق النجم البرتغالي الذين تساءلوا عن غيابه مؤكدين أنه أسطورة للدوري الإسباني ودخلوا في صراع مع عشاق باقي النجوم.

وغادر كريستيانو رونالدو الدوري الإسباني وفريقه ريال مدريد صيف 2018 متجهًا نحو الدوري الإيطالي الدرجة الأولى حيث يعتبر حاليا نجما لفريق يوفنتوس.