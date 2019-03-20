بعد سبه من قبل الجماهير.. رئيس نادي الزمالك يتوعد الأهلي بـ“فتح مصنع قلة الأدب“ (فيديو)

توعد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، منافسه الأهلي برد قاس، خلال لقاء الفريقين في بطولة الدوري العام، يوم 30 مارس الجاري، في قمة الدور الأول للبطولة، بسبب تعرضه للسباب من قبل الجماهير الحمراء.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ”جماهير الأهلي قامت بتوجيه سباب خارج لأمي، خلال لقاء شباب الساورة الجزائري، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، رغم أن الزمالك لم يكن طرفًا في المباراة“.

وأضاف: ”تعرضت لنفس الأمر في نهائي كأس مصر لكرة السلة بين الأهلي والجزيرة، كنت أتمنى أن يكون هناك رد فعل لمحمود الخطيب، رئيس الأهلي، وينسحب بعد سماع هتافات جماهير الأهلي، لكنه لم يفعل ذلك، أفرغت مدرجًا كاملاً عندما وجهت الجماهير سبابًا إلى الخطيب وصالح سليم“.

وتابع: ”طالبت من جماهير الزمالك عدم رد السباب، أغلقنا مصنع قلة الأدب، الرد سيكون في الملعب في لقاء القمة وسيكون بشكل قاس، ننتظر يوم 30 مارس بيشاهد الجميع الرد، لكن أقسم بالله لو فتحت مصنع قلة الأدب لن يكفني مليون بني آدم وأفعل هذا لدخولنا على بطولة أمم أفريقيا ومصر ومفتاح المصنع معي، بلاش الزمالك ومرتضى وأنا اسمي (المر)“.

يذكر أن الزمالك، سيواجه الأهلي يوم 30 مارس الجاري في الدوري، فيما يواجه المقاولون، اليوم الأربعاء، بالأسبوع الـ25، ويتصدر الدوري برصيد 52 نقطة، ويليه الأهلي في المركز الثاني برصيد 51 نقطة.