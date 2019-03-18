مرتضى منصور ينتقد جروس ويهاجم إدارة النادي الأهلي.. وأمير عزمي يهدد شادي محمد (فيديو)

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، انتقادات حادة للسويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، ومسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”الكاف“، رغم صعود فريقه لدور الـ8 في الكونفدرالية.

الزمالك تعادل في الجزائر أمام نصر حسين داي بلا أهداف، ليتأهل لربع نهائي الكونفدرالية كمتصدر لمجموعته، مساء أمس الأحد.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ”جروس غامر بمستقبل الزمالك في الكونفدرالية، لقد كنا في طائرة مخطوفة، جعلني أفقد صوابي بسبب التأخر فى التغييرات، واستمرار خالد بوطيب وزيزو رغم أنه وضح عليهما الإرهاق، كما تأخر في الدفع بمحمود عبد العزيز ولم يشرك عمر السعيد“.

وأضاف: ”حكم المباراة السنغالي، ومساعده كانا السبب الرئيس في زيادة التوتر داخل المباراة وجعل المهمة صعبة، كأن هناك طائرة مخطوفة، الجميع كان يضع يده على قلبه والخوف من احتساب الحكم ضربة جزاء غير صحيحة على الفريق“.

وتابع: ”الاتحاد الأفريقي يتعمد ظلم الزمالك، ودائم الكراهية للنادي، على الرغم من وجود مقره الرئيس بالقاهرة، دائما يختارون حكامًا من آخر الدنيا لمباريات الزمالك، ويحتارون للمنافس حكامًا من بولاق“.

كما أعرب مرتضى عن حزنه من الهجوم الذي تعرض له خلال مباراة الأهلى وشبيبة الساورة، قائلًا: ”هل مبادئ الأهلي رحلت مع وفاة صالح سليم، الجماهير تحصل على ندوات تثقيفية لتوجيه الشتائم لي وللنادي، مستعد لفتح مصنع السباب والشتائم لو أراد مجلس إدارة النادي الأهلي التمادي في أفعاله، لن أقبل أن تقوم جماهير الزمالك بالرد بالطريقة ذاتها التي يتّبعها جمهور الأهلي، نحن نتمسك بالمبادئ التي نرسخها فى النادي“.

ومن جانبه، شن أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد للزمالك، هجومًا حادًّا على شادي محمد، قائد الأهلي السابق، يوم الأحد، بعدما ظهر الأخير في مقطع فيديو، من مباراة المارد الأحمر مع شبيبة الساورة الجزائري، وهو يوجه السباب للنادي الأبيض.

وقال مدرب الزمالك، في تصريحات تلفزيونية: ”ما فعله شادي محمد عيب، لأنه ليس مشجعًا.. يجب أن يتعامل كلاعب سابق في الأهلي، وليس مجرد مشجع للفريق، هاتشتم هانشتم“.

وأضاف: ”مع احترامي، لن نعطي لشادي محمد أكبر من حجمه.. الجميع يعلم من هو، وتغير مواقفه بشكل مستمر، وفي الأهلي يعلمون ذلك أكثر منا“.

واعتبر أمير أن مثل هذه الأمور ”تعطي لاعبي الزمالك حافزًا أكبر للتألق، والرد في الملعب على جميع المشككين“.

وكان الزمالك تأهل، أمس، إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل مع نصر حسين داي الجزائري دون أهداف، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

وتصدر الزمالك المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع غورماهيا الكيني صاحب المركز الثاني ليتأهل الفريقان معًا لربع نهائي الكونفدرالية.

بينما جاء نصر حسين داي في المركز الثالث بـ8 نقاط، ثم بترو أتليتكو الأنغولي في المركز الأخير بـ 7 نقاط.

الزمالك تنتظره مواجهة أمام حسنية أكادير أو النجم الساحلي أو نكانا، وستكون مباراة الذهاب خارج ملعبه، بينما يقام لقاء الإياب على ملعبه ووسط جماهيره.

وستقام مباريات ذهاب ربع النهائي في أحد أيام 5-6-7 من شهر أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أحد أيام 12-13-14 من الشهر ذاته.