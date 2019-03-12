رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم: ليس لدينا أموالًا لجلب مدرب جديد للمنتخب‎

قال مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إن بلاده لا تملك أموالًا كافية لجلب أو التعاقد مع مدرب أجنبي يتولى تدريب المنتخب الإيراني لكرة القدم.

وأوضح تاج في حديث للصحافة الإيرانية، أن رياضة بلاده وجميع الأندية تعاني من مشاكل مالية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الإيراني يعاني هو الآخر من هذه المشكلة التي عرقلت عملية الدخول بمفاوضات مع مدربين أجانب.

ورجح أن يتم الإعلان الأسبوع المقبل عن التوصل لحسم أزمة مدرب المنتخب الإيراني والإعلان عن المدرب الجديد، منوهًا إلى أن الميزانية الخاصة للمنتخب الوطني تم صرفها العام الماضي.

ووصف رئيس الاتحاد الإيراني حديث بعض أعضاء الاتحاد عن التفاوض مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بأنها ”مزحة رياضية“ وليست ”واقعية“.

كما استبعد تاج أن تحصل إيران على أموال كافية هذا العام من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكان البرتغالي كارلوس كيروش، أعلن في 28 يناير الماضي استقالته من تدريب منتخب إيران بعد حوالي 8 سنوات، وذلك عقب الخسارة أمام اليابان، في نصف نهائي دوري كأس آسيا الذي أقيم في الإمارات.