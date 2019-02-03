كيروش: قطر دفعت تكاليف إعداد المنتخب الإيراني لكأس آسيا وليس طهران

كشف كارلوس كيروش، مدرب المنتخب الإيراني السابق، الذي أعلن استقالته الأسبوع الماضي، عن عدم وجود دعم من الاتحاد الإيراني لكرة القدم لمنتخب بلاده، ما أدى إلى عدم قدرته على التأهل لنهائي كأس أمم آسيا 2019، الذي أقيم في الإمارات وانتهى بفوز قطر بالبطولة بعد التغلب على اليابان، يوم الجمعة الماضي.

وقال كيروش، الذي غادر طهران، الخميس الماضي، في مقابلة صحفية مع قناة “فوكس سبورت”، أمس السبت: “قطر هي من دفعت كل التكاليف المالية لإعداد المنتخب الإيراني، وكذلك إقامة المعسكرات والمباراة الودية، لأن الاتحاد الإيراني لم يكن يمتلك أي شيء، لأن شعوره كان سيئًا للغاية”.

وأضاف: “كان من المقرر أن يعمل بجد مع لاعبي المنتخب الإيراني والكادر الفني جنبًا إلى جانب”، مشيرًا إلى أنه “ليس من الحقيقة التظاهر بعدم وجود مشكلة في المنتخب الإيراني، كل واحد يتحمل جزءًا من هذه المشاكل”.

وتابع: “من دون الاتحاد القطري، لم نكن نمتلك أي شيء، التحضير لم يكن ممكنًا، لم نستطع اللعب مع فنزويلا، القطريون دفعوا جميع النفقات: تكلفة السفر والفنادق.. وقد دفع القطريون لأننا لا نملك المال. لم يكن لدينا شيء”.

وكان كيروش أكد قبل استقالته بنحو سنة ونصف وجود مشاكل مالية وإدارية بين المنتخب الإيراني واتحاد كرة القدم، وقال في 27 ديسمبر الماضي: “هناك مشاكل أساسية في إعداد الفريق الوطني؛ لدينا أشخاص يعانون من نقص في الغذاء لعائلاتهم، وفي الوقت نفسه نرى شخصًا وناديه يُسمح لهما بالسفر إلى اليابان بتذاكر درجة أولى. برأيكم، بإذن من يتم هذا السيرك وهذه المسرحية؟”.

وتلقى المنتخب الإيراني خسارة كبيرة أمام نظيره الياباني بثلاثية نظيفة، في مباراة نصف النهائي، وبعد هذه الخسارة التي منعت إيران من الوصول إلى المباراة النهائية، استقال المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بعد ثماني سنوات قضاها مع الفريق.

وكانت مصادر إيرانية قد كشفت أن المدرب البرتغالي حصل مقابل تدريب المنتخب الإيراني خلال هذه المدة على مليونين ونصف مليون دولار.

وأنهت قطر بطولة كأس آسيا 2019 كبطل، حيث تغلبت على اليابان 3-1، على ملعب مدينة زايد الرياضية، في مدينة أبوظبي يوم الجمعة الماضي.