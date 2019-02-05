سلمان الفرج نجم نادي الهلال يوضح حقيقة الفيديو المسرب مع وليد عبدالله واعترافه بـ”ظلم النصر”

سلمان الفرج نجم نادي الهلال يوضح حقيقة الفيديو المسرب مع وليد عبدالله واعترافه بـ”ظلم النصر”

المصدر: فريق التحرير

ردّ سلمان الفرج، لاعب نادي الهلال السعودي، على الحديث المسرب المنسوب له خلال حديثه مع وليد عبدالله، حارس مرمى النصر، ويقول فيه إن “العالمي يتعرض بالفعل للظلم”.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر قائد الهلال سلمان الفرج في حديث عفوي مع زميله حارس النصر وليد عبدالله وهما يتناقشان عن المنافسة الحامية بين الهلال والنصر على صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد الفرج حديث زميله وليد عبدالله بالظلم الواقع على النصر هذا الموسم بحسب المقطع، لكن الفرج برّأ ساحة ناديه الهلال، قبل أن يرد عليه وليد عبدالله بأن الهلال هو المحابى في هذا الموسم.

وقال الفرج عبر حسابه الرسمي على تويتر: “تداول البعض حديثًا لي كان مع أخي وليد عبدالله يتحدث فيه عن ظلم نادي النصر، فقلت له لا دخل للهلال بما حدث لكم، ولو أردت الحديث عن الظلم الذي يتعرض له الهلال لاتسع الحديث أكثر، ويكفي من ظلم الهلال ضربة الجزاء التي أُعقت فيها أمام النصر، عتبي على من نشر ماحدث من حديث عفوي”.

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