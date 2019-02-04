الإيطالي جيوفينكو لاعب نادي الهلال السعودي يصل إلى الرياض رفقة سلمان الفرج (فيديو وصور)

وصل اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو إلى الرياض؛ تمهيدًا للانضمام لصفوف نادي الهلال السعودي.

ومن المقرر أن يتجه اللاعب فور وصوله، لملعب محيط الرعب، حيث تقام مباراة الهلال والفتح، ضمن الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث سيتم تقديمه للجماهير بين الشوطين.

????- فيديو

جماهير الهلال تحاصر " جيوفينكو " وذلك لحظة وصوله للرياض???????????? pic.twitter.com/o8tUnpaFSs — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) February 4, 2019

وكان حساب نادي الهلال على تويتر نشر فيديو للاعب يوفنتوس السابق، قال فيه: “أنتظركم في المطار يا زعماء”.

يأتي ذلك في الوقت الذي نشر فيه لاعب تورونتو السابق فيديو على حسابه في إنستغرام، يشير فيه أيضًا إلى توجهه في رحلة من تورونتو إلى الرياض، مع عرض مقتطفات من أهدافه بقميص النادي الكندي المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين.

ويستضيف الهلال متصدر الدوري المحلي، في وقت لاحق، يوم الإثنين، الفتح في الجولة 18 من الدوري المحلي.

وأعلن الهلال نهاية الشهر الماضي، التعاقد مع نجم يوفنتوس السابق لمدة ثلاثة مواسم، بعد توقيع العقد مع الأمير محمد بن فيصل رئيس النادي.

وقال اللاعب البالغ عمره 32 عامًا: “لا أطيق انتظار الذهاب إلى هناك (السعودية). أراكم قريبًا”.

للي فاته لحظة دخول جيوفينكو???????? pic.twitter.com/vjk01YkdTc — ياسر غرايمز (@Ylll5) February 4, 2019

وبدأ جيوفينكو مسيرته في يوفنتوس في 2006، ولعب في إمبولي وبارما على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إلى بطل إيطاليا في 2012.

وبعد ثلاث سنوات، رحل إلى تورونتو الكندي الذي قضى معه أربعة مواسم ناجحة، شهدت الفوز بلقب دوري المحترفين الأمريكي في 2017.

وحصد جيوفينكو ثلاثة ألقاب في البطولة الكندية، كما قاد الفريق لنهائي دوري أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، قبل الخسارة أمام جوادالاخارا المكسيكي بركلات الترجيح.

كما وصل إلى الرياض، اليوم أيضًا، اللاعب سلمان الفرج، قادمًا من فرنسا، بعد أن أجرى هناك عملية جراحية.

وسيبدأ الفرج برنامجًا علاجيًا، يليه آخر تأهيلي قبل العودة للملاعب.