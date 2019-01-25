لماذا فشلت تجربة حسام حسن مع بيراميدز؟

أقال نادي بيراميدز، المدير الفني حسام حسن، وجهازه المعاون بعد التعادل مع الزمالك بثلاثة أهداف لكل منهما في الدوري المصري، مساء الخميس.

ولم يعرف حسام طعم الهزيمة مع بيراميدز إلا أن المدير الفني تلاحقه اتهامات الفشل وجاء رحيله بعد انتقادات وجهها له المستشار تركي آل الشيخ، مالك النادي ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وتستعرض إرم نيوز في التقرير التالي تقييمًا لمسيرة حسام حسن مع بيراميدز:

86 يومًا بلا هزيمة

رحل حسام حسن عن بيراميدز بعد مشوار استمر 86 يومًا مع الفريق بعد رحيله عن النادي المصري البورسعيدي.

وتولى حسام قيادة بيراميدز بعد خوض 11 مباراة عرف خلالها 6 انتصارات من بينها الأهلي وتعادل في 5 مواجهات أمام الزمالك والإنتاج الحربي والمصري ووادي دجلة وإنبي.

واستهلك حسام حسن 27 لاعبًا ولكن نبيل عماد دونجا يبقى الأكثر مشاركة في صفوف الفريق حيث لعب كل المباريات وبدقائق كاملة.

تراجع كينو

من الأسباب التي أدت لرحيل حسام حسن تأثر أداء بعض النجوم بالسلب وخاصة البرازيلي ماركوس كينو الذي تراجع أداؤه الفردي مع تعليمات حسام حسن له بالعودة لأداء الدور الدفاعي.

وعانى كينو مع حسام حسن بعض الشيء حيث سجل هدفين في 10 مباريات لعبها تحت قيادته مقابل تسجيل 7 أهداف في 11 مباراة قبل رحيل التوأم.

وقال عبد الحليم علي، نجم الزمالك الأسبق، لـ”إرم نيوز”، إن كينو لم ينسجم بشكل كبير مع طريقة حسام حسن ربما لأنه يميل للأداء الاستعراضي أو الفردي.

وأضاف: “كان واضحًا أن كينو لا يعيش أفضل فتراته مع حسام حسن وكان التركيز بشكل أكبر على الجانب البدني”.

أخطاء الدفاع

عانى الفريق من أخطاء دفاعية أدت لاستقبال 12 هدفًا في 11 مباراة وهو ما أدى لمعاناة بيراميدز.

وأكد مدحت عبد الهادي، مدافع الزمالك الأسبق، لـ”إرم نيوز” أن بيراميدز عانى دفاعيًا بشكل كبير ولم يجد الأسلوب المناسب للتوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي.

وأضاف: “بيراميدز لعب هجوميًا بشكل كبير ولكنه يستقبل أهدافًا من فرص سهلة وهو ما يؤثر على مستوى الفريق”.

الحماس أم التكتيك؟

أكد تركي آل الشيخ، مالك النادي، أن الفريق يلعب بحماس دون تكتيك وهو أمر أثار غضب حسام حسن وتوأمه إبراهيم مدير الكرة.

وأكد إبراهيم حسن أن بيراميدز قدم مستويات رائعة تحت قيادة التوأم ولا يوجد أي خلاف حول مستوى الفريق.