بعد الرحيل.. ماذا قال مساعد خيسوس عن تجربته في نادي الهلال السعودي؟

أبدى راؤول خوسيه، المدرب المساعد للبرتغالي خورخي خيسوس مدرب نادي الهلال عدم سعادته بالتجربة التي خاضها في النادي السعودي والتي لم تستمر لأكثر من خمسة أشهر.

ونقلت قناة “Sport TV” البرتغالية تصريحات للمدرب عقب طلبه إلغاء تعاقده مع النادي حيث قال إنه لم يستطع التكيف على الحياة في السعودية أو مع النادي وأنه اشتاق كثيرًا للأراضي البرتغالية.

وتحدث المدرب عن محطته القادمة حيث قال: “أود الحصول على قسط من الراحة للتفكير في مهمتي القادمة، التجربة كانت جديدة لكني لم أستطع التأقلم معهم”.

وكان الهلال قد أعلن عن رحيل اثنين من مساعدي خيسوس وهما البرتغاليان راؤول خوسيه وميجيل كراسكو وذلك لرغبتهما في الرحيل بناء على عروض وصلتهما من نادي سبتورتنغ لشبونة.