نادي الهلال السعودي يعلن رحيل مساعدي جورجي جيسوس (صورة)

أعلن نادي الهلال السعودي، الإثنين، رحيل راؤول جوسيه وميغيل كاراسكو، مساعدي المدرب جورجي جيسوس، بناءً على طلبهما.

وقال الهلال، في بيان نشره على حسابه في موقع “تويتر”: “انتهت اليوم الإثنين مهمة عمل البرتغاليين راؤول جوسيه وميغيل كاراسكو المساعدين للمدير الفني جورجي جيسوس، بناءً على طلبهما”.

وقدّم الهلال شكره لجوسيه وكاراسكو على جهودهما في الفترة الماضية.

وأوضح الهلال أن إنهاء التعاقد مع جوسيه وكاراسكو جاء لرغبتهما في ترك العمل الميداني، والعمل في المال الإداري الرياضي، بناءً على عروض وصلتهما من نادي سبورتينغ لشبونة.

وأشار الهلال إلى أن مدربه جيسوس قرر الاستعانة بمواطنه جواو كارلوس بيريز ليعمل مساعدًا له.

وأوضح أن بيريز سبق له اللعب مع جيسوس في البرتغال وخارجها.

يشار إلى أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة من 15 مباراة، بفارق 3 نقاط عن النصر الثاني.

وتحوم الشكوك حول استمرار جيسوس مع الهلال، الذي تعاقد معه الصيف الماضي.