الدنمارك تتوصل لاتفاق مع لاعبي الفريق الوطني لإنهاء خلافتهما المالية

لن يضطر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم للاستعانة مرة أخرى بلاعبي كرة الصالات أو الدرجات الأدنى لخوض مباريات المنتخب الأول بعد التوصل لاتفاق جديد لمدة ست سنوات مع لاعبي الفريق الوطني.

واضطرت الدنمارك للاعتماد على فريق من لاعبي الدرجات الأدنى وكرة الصالات خلال خسارة ودية 3-صفر أمام سلوفاكيا الشهر الحالي، عقب فشل الاتحاد في التوصل لاتفاق مع لاعبي الفريق الأول بشأن أمور مالية وقضايا عالقة بين الطرفين.

وتوصل الطرفان لاتفاق مؤقت ليشارك اللاعبون الكبار بقيادة كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنهام هوتسبير في الفوز 2-صفر على ويلز في دوري الأمم بعدها بأيام قليلة.

وأعلن الطرفان، يوم السبت، انتهاء المشاكل العالقة بينهما إذ أعلن سيمون كير قائد الفريق في بيان “تم الاتفاق على شروط واضحة خلال السنوات المقبلة، ويمكنني الحديث نيابة عن جميع اللاعبين عندما أقول إننا نتطلع للتركيز على اللعب للمنتخب الوطني ولا شيء آخر”.

وأبدى مجلس إدارة الاتحاد سعادته بالتوصل للاتفاق مع رابطة اللاعبين؛ لكنه قال في بيانه: “إن الأمر يتطلب تعاونًا وثقة أكثر أكبر” مقارنة بالآونة الأخيرة.