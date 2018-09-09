كريستيان إيركسن يقود منتخب الدنمارك للفوز على ويلز في دوري الأمم الأوروبية

قاد كريستيان إيركسن منتخب بلاده الدانمارك للفوز على ويلز، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة B4، لدوري الأمم الأوروبية.

وسدد هنريك دلسغارد الكرة تجاه مرمى ويلز، لتجد إيركسن ليسددها في المرمى دون صعوبة في الدقيقة 32.

وحصل منتخب الدنمارك على ركلة جزاء سجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وهذه أول مباراة للدنمارك في البطولة، بينما تغلب منتخب ويلز 4/1 على إيرلندا في الجولة الأولى.

وتغلب كذلك منتخب بلغاريا 1/0 على النرويج، وجورجيا بالنتيجة نفسها على لاتفيا، ومقدونيا على آرمينيا 2/0.

دوري الامم الاوروبية | الدنمارك 1 × 0 ويلز | هدف اول الدنمارك كريستيان إريكسن Christian Eriksen ???????? HD via : @if24hd pic.twitter.com/ESraDYnVIy — انا موت (@OOQQ8808) ٩ سبتمبر ٢٠١٨