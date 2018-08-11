ماذا قال فالفيردي عن مباراة برشلونة وإشبيلية في السوبر الإسباني؟

قال أرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، إنه ليس قلقًا من مواجهة إشبيلية غدًا الأحد، في كأس السوبر الإسباني في مدينة طنجة المغربية.

وفي مؤتمر صحفي اليوم السبت، أكد فالفيردي: “لست قلقًا من أي شيء في لقاء الغد، المباراة ستكون مفتوحة، هناك 90 دقيقة جنونية قادمة، وأعتقد أن هناك تكافؤًا بين الفريقين”.

وأضاف: “الجولة الصيفية كانت ناجحة وبالطبع راضٍ عنها بالكامل، لكن هناك كان المونديال الذي جعلنا نتيح للمشاركين به إجازة أطول”.

وأشار: “تحدثت مع الحارس سيلسين ولكن لن أقول التفاصيل، نتمنى بقاءه معنا، فهو حارس عظيم ويفيدنا كثيرًا، سنرى من سيشارك غدًا”.

واختتم فالفيردي تصريحاته بالحديث عن سوق الانتقالات الصيفية، قائلًا: “عندما نعير أي لاعب فهذا الأمر لا يعني عدم الرغبة في إعادته بل نريده أن يشارك أكثر ليعود لنا أكثر جاهزية للمشاركة”.

ويسعى برشلونة إلى التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، واستعادة اللقب بعد غياب عنه الموسم الماضي الذي توّج به ريال مدريد.