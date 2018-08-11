نادي برشلونة يحقق إيرادات قياسية في الميركاتو الصيفي

حقق نادي برشلونة إيرادات قياسية من بيع لاعبيه هذا الصيف، حيث جمع حوالي 124 مليون يورو، وهو رقم لم يصله الفريق في تاريخه، باستثناء إلغاء عقد البرازيلي نيمار الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو.

وتمكن برشلونة من التخلص من لاعبيه الفائضين بشكل جيد، حيث رحل باولينيو لغوانجزو الصيني مقابل 50 مليون يورو، ورحل الفرنسي لوكاس ديني والكولومبي ياري مينا لإيفرتون مقابل 20 و30 مليون يورو، وتمت إعارة البرتغالي أندريه غوميز لنفس الفريق مقابل 2،2 مليون يورو، والإسباني جيرارد دولوفيو لواتفورد مقابل 13 مليون يورو، والإسباني أليكس فيدال لإشبيلية مقابل 8،5 مليون يورو.

ولازالت إدارة الفريق تبحث عن مخرج لعدة لاعبين مرشحين للمغادرة، منهم البرازيلي مارلون سانتوس والإسباني باكو ألكسير والمغربي منير الحدادي والبرازيلي رافينيا؛ وهو ما يمنحه إيرادات مالية إضافية وتوازنًا ماليًا جيدًا.

وتخلص أيضًا برشلونة من أجور اللاعبين الذين تمكن من بيعهم أو إعارتهم، وهو ما اعتبرته الصحافة الكاتالونية نجاحًا للوافد الجديد الفرنسي إيريك أبيدال المدير الإداري للنادي.

من جهة أخرى، صرف برشلونة 126 مليون يورو على صفقاته هذا الصيف، حيث تعاقد مع البرازيلي أرثور مقابل 31 مليون يورو، ومواطنه مالكوم مقابل 41 مليون يورو، والتشيلي أرثور فيدال مقابل 18 مليون يورو، والفرنسي كليومنت لينغليت مقابل 36 مليون يورو.

ولازال بإمكان برشلونة التعاقد مع لاعبين جدد، في ظل الوضع الحالي؛ بعد خلق توازن جيد في ميزانية البيع والشراء هذا الصيف.