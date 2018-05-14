ماذا قال مورينيو عن موسم محمد صلاح المذهل مع نادي ليفربول؟

كشف النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز، عن أن مدربه السابق جوزيه مورينيو أشاد بما قدمه هذا الموسم.

وتألق صلاح في موسمه الأول مع ليفربول، ليمحو فترته القصيرة في تشيلسي، حينما قرر النادي اللندني إعارته إلى فيورونتينا ثم بيعه لروما الإيطالي، قبل عودته الموسم الماضي إلى البريميرليغ عبر بوابة ليفربول.

وسجل صلاح 44 هدفًا هذا الموسم في كافة المسابقات حتى الآن، بينها 32 هدفًا ضمنت له جائزة هداف الدوري الممتاز، وقاد فريقه إلى إ المركز الرابع في البطولة والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وكذلك التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2007، ومواجهة ريال مدريد في النهائي يوم 26 مايو/آيار الحالي.

ورغم أن مورينيو كان صاحب قرار إعارة صلاح إلى فيورونتينا حينما كان مدربًا لتشيلسي، إلا أنه أشاد بالجناح المصري وما قدمه خلال هذا الموسم.

وقال صلاح عن مدربه السابق: “قابلته مرتين هذا الموسم عندما لعبنا في أنفيلد وكذلك في أولد ترافورد. قال لي إنه سعيد بما أقوم به وشكرته على هذه الإشادة لأننا لم نتحدث كثيرًا”.

وانضم صلاح إلى تشيلسي من بازل عام 2014، ولكنه شارك في 13 مباراة فقط بالدوري قبل إعارته إلى فيورونتينا.

وقال مورينيو عند إعارة صلاح للنادي الإيطالي حينها: “إنه لاعب جيد ويحتاج للمزيد من الوقت والمشاركة ليتطور مستواه، لذلك أنا سعيد بالقرار الذي اتخذه النادي بإعارته”.

وتأمل الجماهير المصرية أن يقود صلاح منتخب بلاده لتحقيق أول انتصار في كأس العالم، وبلوغ دور الستة عشر لأول مرة في تاريخ مشاركات “الفراعنة” في المونديال.