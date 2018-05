تعليق كوميدي من محمد صلاح عقب تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي

نشر الدولي المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول، عدة صور عبر حسابه الشخصي على “تويتر” عقب استلامه جائزة الحذاء الذهبي، التي حصدها بعد نجاحه في الحصول على هداف الدوري الإنجليزي لموسم 2017-2018.

وعلّق صلاح، قائلًا: “الحذاء الذهبي؟ تعالى إلى أبيك”.

واختتم صلاح الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول بطريقة مذهلة، حيث سجل الهدف الأول لصالح ناديه أمام برايتون، وصنع الهدف الثالث لزميله دومينيك سولانكي، في المواجهة التي جمعتهما، مساء أمس الأحد.

Golden Boot? Come here to daddy ???? pic.twitter.com/GasYbIerEm

— Mohamed Salah (@MoSalah) May 13, 2018