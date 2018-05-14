تعليق كوميدي من محمد صلاح عقب تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي

تعليق كوميدي من محمد صلاح عقب تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

نشر الدولي المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول، عدة صور عبر حسابه الشخصي على “تويتر” عقب استلامه جائزة الحذاء الذهبي، التي حصدها بعد نجاحه في الحصول على هداف الدوري الإنجليزي لموسم 2017-2018.

وعلّق صلاح، قائلًا: “الحذاء الذهبي؟ تعالى إلى أبيك”.

واختتم صلاح الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول بطريقة مذهلة، حيث سجل الهدف الأول لصالح ناديه أمام برايتون، وصنع الهدف الثالث لزميله دومينيك سولانكي، في المواجهة التي جمعتهما، مساء أمس الأحد.

مهاجم ليفربول وصل عدد أهدافه خلال 38 مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي إلى 32 هدفًا، متفوقًا بذلك على الإنجليزي هاري كين، لاعب توتنهام، بفارق هدفين.

وأنهى صلاح هيمنة هاري كين على لقب هداف الدوري الإنجليزي، الذي حققه آخر موسمين برصيد 25 هدفًا، و29 هدفًا.

محمد صلاح أهدافه على مدار الموسم الحالي وصلت إلى 44 هدفًا في جميع البطولات، ويتبقى له مباراة أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وابتعد صلاح عن جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي إذ يتقدم ليونيل ميسي على محمد صلاح بهدفين وأنهى الأخير مبارياته في الدوري الإنجليزي.

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