بالفيديو.. الداعية عائض القرني مادحًا محمد صلاح: ما يفعله أحسن من 1000 محاضرة

انضم الداعية السعودي عائض القرني لقائمة معجبي اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، الذي أثار سحر الملايين بتسجيله أرقامًا قياسية مع ناديه، وسلوكه اللافت في الملاعب.

ومدح القرني اللاعب صلاح بسبب اختياره كنية ” أبو مكة”، وكتب في تغريدة:” تحياتنا من مكة لك يا أبا مكة”.

وأضاف:”محمد صلاح دُمت عَلمًا ونجمًا، ودام كل من يُمثّل الإسلام بصورة مُشرّفة، ويُحسن هذا التمثيل”.

وشكره القرني على سجوده المتكرر بعد تسجيله الأهداف، معتبرًا أنه يخدم الإسلام أفضل بكثير من “1000 محاضرة”.

يذكر أن “صلاح” لفت أنظار عشاق الساحرة المستديرة، خاصة بعد أن أصبحت أهدافه مع النادي الإنجليزي 36 بجميع المسابقات هذا الموسم، وهو ما يشكل رقمًا قياسيًا جديدًا للاعب في موسمه الأول مع ليفربول، حيث تفوَّق على رقم فرناندو توريس في موسم 2007-2008، والبالغ 33 هدفًا.