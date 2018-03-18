الداعية السعودي عائض القرني مشيدًا بمحمد صلاح: يمثل دين الإسلام بصورته الحقيقية المشرّفة

وجه الداعية السعودي، عائض القرني، الشكر إلى اللاعب المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على ما يقدمه من صورة الإسلام الحقيقية في لندن.

ونشر القرني تغيردة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مرفقًا بها صورتين واحدة لصلاح وهو ساجد، شكرًا لله بعد رباعية رائعة في واتفورد، أمس السبت، في الدوري الإنجليزي، وصورة أخرى لأحد أكبر الحسابات الداعمة لنادي ليفربول وهو يتغنى بصلاح ويعلن دخوله الإسلام بسبب ما يفعله اللاعب المصري.

وقال القرني في تغريدته: “علينا جميعًا أن نحرص على تمثيل هذا الدين العظيم دين الإسلام بصورته الحقيقية المُشرّفة في جميع المجالات وفي كل الميادين؛ لأن العالم يعشق الناجح ولكنه لا يحترم الفاشل، وفقك الله أيها الرائع محمد صلاح”.

علينا جميعاً أن نحرص على تمثيل هذا الدين العظيم دين الإسلام بصورته الحقيقية المُشرّفة في جميع المجالات وفي كل الميادين لأن العالم يعشق الناجح ولكنه لا يحترم الفاشل،

وفقك الله أيها الرائع @22mosalah ????

#محمد_صلاح pic.twitter.com/qrkWgSsDOS — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) March 18, 2018

وكان حساب “ليفربول فاميلي”، قال عقب هدف “صلاح” الأول في واتفورد: “ما يقدمه محمد صلاح خلال الموسم الجاري غير طبيعي بالمرة، أعلن رسميًا إسلامي”.

وتابع، بالعربية: “أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله”.

وأحرز محمد صلاح أربعة أهداف ليحقق رقمًا قياسيًا لليفربول ويقوده للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد الفوز 5-صفر على واتفورد.

ودخل المهاجم المصري المباراة وهو يتقاسم صدارة هدافي الدوري مع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير برصيد 24 هدفًا لكل منهما لكنه أنهى ذلك، يوم السبت، وهو يتقدم عليه بأربعة أهداف.

وأصبحت أهداف صلاح 36 بجميع المسابقات هذا الموسم وهو ما يشكل رقمًا قياسيًا جديدًا للاعب في موسمه الأول مع ليفربول وتفوق على رقم فرناندو توريس في موسم 2007-2008 البالغ 33 هدفًا.