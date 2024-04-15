طالب الأهلي بالاعتذار.. نجل مرتضى منصور يشن هجوما على خالد مرتجي (صورة)

دخل أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على الفريق الأول للزمالك، على خط الأزمة التي اندلعت مؤخرا بين خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، ومريم مصطفى، لاعبة الفريق الأبيض للكرة الطائرة.

وكان خالد مرتجي، تجاهل مصافحة مريم مصطفى، لاعبة الزمالك للكرة الطائرة، أثناء استلام الميدالية البرونزية لبطولة كأس مصر.

وتعرض مرتجي للعديد من الانتقادات بسبب ما بدر منه، فيما دافع آخرون عنه مؤكدين أن مريم مصطفى فعلت نفس الموقف مع الراحل العامري فاروق، عضو مجلس الأهلي، في إحدى البطولات بالموسم الماضي.

وكتب أمير مرتضى عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، اليوم الإثنين: "عيب إن بنت تمد إيديها تسلم على واحد من المفترض إنه راجل ومسؤول وميسلمش عليها علشان يبقى جامد ويطلع ترند".